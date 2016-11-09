  1. İstanbul ’da çok mesut
  2. Yasak aşk 18 Temmuz’da başladı

En baba korku!

En baba korku!
Manga Grubu'nun bir çocuk babası solisti Ferman Akgül'den babalıkla ilgili samimi sözler… Önceki gün 'Hadi Be' programına konuk olan şarkıcı, oğlu Aron doğduktan sonra uçağa binmekten çok korktuğunu söyledi. Bunun için doktora gittiğini dile getiren Akgül, "Oğlum babasız kalır diye uçağa binemiyorum" dedi.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar