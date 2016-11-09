En baba korku!

Manga Grubu'nun bir çocuk babası solisti Ferman Akgül'den babalıkla ilgili samimi sözler… Önceki gün 'Hadi Be' programına konuk olan şarkıcı, oğlu Aron doğduktan sonra uçağa binmekten çok korktuğunu söyledi. Bunun için doktora gittiğini dile getiren Akgül, "Oğlum babasız kalır diye uçağa binemiyorum" dedi.