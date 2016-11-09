  1. Polemik saati
  2. Gizli jest

Aşk-ı diyar!

Genç kızların si ’un çok merak edilen esmer aşkını Takvim, ortaya çıkardı. Yakışıklı oyuncu, 2 aydır sosyetenin gözde isimlerinden ve ayrıca spor spikerliği de yapan ’la aşk yaşıyor

Aşk-ı diyar!
TAKVİM, magazin gündemini belirlemeye devam ediyor... Bir süredir esmer bir güzelle birlikte olduğu konuşulan Çağatay Ulusoy'un aşkını TAKVİM, ortaya çıkardı. Emirgan'daki bir mekanda sosyetik bir güzelle yakınlaştığı konuşulan ünlü oyuncunun Diyar Onar'la birlikte olduğu öğrenildi. Ünlü kadınların gözdesi olan ve eğlendiği mekanda kendisine gelen tanışma tekliflerini geri çeviren Ulusoy, iddialara göre 2 aydır Onar'la aşk yaşıyor…

HESAPLARINI KAPATTI
Şimdilik ilişkilerini herkesten saklayan ikili, kimselere görünmemek için de gündüzleri değil geceleri buluşuyor. Sık sık Emirgan'daki tanıştıkları mekanda Ulusoy'la bir araya gelen Onar, bu bomba aşkın ortaya çıkmaması için ise önlem almayı ihmal etmedi. Güzel sosyetik, yakışıklı oyuncuyla aşkının duyulmaması için de jet hızıyla sosyal medya hesaplarını kapattı.

MODAYA UYDULAR
Adı yıllar önce Serenay Sarıkaya ve daha sonra da Amerikalı genç model Taylor Marie Hill'le anılan ise bir röportajındaki şu sözleriyle de 'ı tarif eder gibiydi: "Esmer kızlardan hoşlanıyorum. Çok uzun boylu olmayacak. Gözleri anlamlı bakmalı ve büyük olmalı…" Bu arada Çağatay Ulusoy'la Diyar Onar'ın patlayan bu aşk bombasıyla sosyetik güzel ve yakışıklı oyuncu aşkına da bir yenisi eklenmiş oldu. İdil Fırat ile Engin Öztürk, Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan; bu ilişkilere en büyük örnek...



BİLKENT MEZUNU SOSYETİK
Bilkent Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Diyar Onar'ın adı bir dönem Arda Turan'la anılmıştı. Ünlü futbolcunun daha sonra bir süre spor spikerliği de yapan Onar'la değil yakın dostu Aslıhan Doğan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

ADRESLERİ EMİRGAN
Takvim'in 4 Ekim tarihli özel haberinde belirtildiği gibi Emirgan'daki bir mekanda esmer bir güzelle yakınlaşan Çağatay Ulusoy'un gizli aşkını yine TAKVİM ortaya çıkardı. Aşkını sır gibi saklayan yakışıklı oyuncu sosyetik güzel Diyar Onar'la yaklaşık 2 aydır birlikte…

AYDIN HAMZA/ÖZEL
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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