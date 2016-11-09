Aşk-ı diyar!

Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy’un çok merak edilen esmer aşkını Takvim, ortaya çıkardı. Yakışıklı oyuncu, 2 aydır sosyetenin gözde isimlerinden ve ayrıca spor spikerliği de yapan Diyar Onar’la aşk yaşıyor
TAKVİM, magazin gündemini belirlemeye devam ediyor... Birsüredir esmer bir güzellebirlikte olduğu konuşulan Çağatay Ulusoy'un aşkını TAKVİM, ortaya çıkardı. Emirgan'daki bir mekanda sosyetik bir güzelle yakınlaştığı konuşulan ünlü oyuncunun Diyar Onar'la birlikte olduğu öğrenildi. Ünlü kadınların gözdesi olan ve eğlendiği mekanda kendisine gelen tanışma tekliflerini geri çeviren Ulusoy, iddialara göre 2 aydır Onar'laaşk yaşıyor…
HESAPLARINI KAPATTI
Şimdilik ilişkilerini herkesten saklayan ikili, kimselere görünmemek için de gündüzlerideğil geceleri buluşuyor. Sık sık Emirgan'daki tanıştıkları mekanda Ulusoy'la bir araya gelen Onar, bubomba aşkın ortaya çıkmamasıiçin ise önlem almayı ihmal etmedi. Güzel sosyetik, yakışıklı oyuncuyla aşkının duyulmaması için de jet hızıyla sosyal medyahesaplarını kapattı.
MODAYA UYDULAR
Adı yıllar önce SerenaySarıkaya ve daha sonra da Amerikalı genç model TaylorMarie Hill'le anılan Çağatay Ulusoy ise bir röportajındaki şu sözleriyle de Diyar Onar'ı tarif eder gibiydi: "Esmer kızlardanhoşlanıyorum. Çok uzun boyluolmayacak. Gözleri anlamlıbakmalı ve büyük olmalı…" Bu arada Çağatay Ulusoy'la Diyar Onar'ın patlayan bu aşk bombasıyla sosyetik güzel ve yakışıklı oyuncu aşkına da bir yenisi eklenmiş oldu. İdil Fıratile Engin Öztürk, NeslişahAlkoçlar ile Engin AltanDüzyatan; bu ilişkilere en büyük örnek...
BİLKENTMEZUNUSOSYETİK
Bilkent Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Diyar Onar'ın adı bir dönem Arda Turan'la anılmıştı. Ünlü futbolcunun daha sonra bir süre spor spikerliği de yapan Onar'la değil yakın dostu Aslıhan Doğan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
ADRESLERİ EMİRGAN
Takvim'in 4 Ekim tarihli özel haberinde belirtildiği gibi Emirgan'daki bir mekanda esmer bir güzelle yakınlaşan Çağatay Ulusoy'un gizli aşkını yine TAKVİM ortaya çıkardı. Aşkını sır gibi saklayan yakışıklı oyuncu sosyetik güzel Diyar Onar'la yaklaşık 2 aydır birlikte…
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