Tatsız gönderme

Ceylan Çapa, kendisini yakın markaja alan İdo Tatlıses için ‘İsmi neydi? İdo mu, İbo mu?’ deyince ortalık karıştı! Devreye giren baba Tatlıses, imalı bir fotoğraf paylaşıp kızı yaşındaki sosyetik güzele ‘Gezme ceylan, bu dağlarda seni avlarlar’ diye seslendi!
Sosyetik güzel Ceylan Çapa,kendisini yakın markaja alanİdo Tatlıses'i tanımadığınısöyleyince devreye baba İbrahimTatlıses girdi! Bugüne kadar hayatınagiren kadınlara karşı tavırlarıylabüyük tepki çeken ünlü türkücü, dünyine kadınları kızdıracak bir paylaşımyaptı. Türkücü, Ceylan Çapa'nın İdoiçin sarf ettiği "O kişiyi hayatımdagörmedim. İsmi neydi? İdo muydu,İbo muydu?" sözleri üzerine bir aslanınceylanı avladığı fotoğrafı paylaştı.
BABA-OĞUL ÖFKE SAÇTI!
Genç bir kızı rencide etmekten geridurmayan İbrahim Tatlıses, fotoğrafa"Gezme CEYLAN bu dağlarda seniavlarlar" türküsünün sözleriniekledi. İdo da şu sözlerle CeylanÇapa'ya yüklendi: "Şükürlerolsun ki İbrahim Tatlıses'inve Derya Tuna'nın oğlu olarakgözümü açtığım hayata 1-0önde başladım. Hamdolsunki 19 yaşıma kadar maddi vemanevi olarak en güzel hayatıyaşadım. Ailemve benimletanışmıyorolabilirlerkabulümdür.Amaduymamışolmaları?Neyse birileridaha biziduymuş oldu.Bizi bilenlereve bilmeyenleresevgi vesaygılarımla."
İbrahim Tatlıses'in 30yaşındaki Ceylan Çapa'yırencide eden bu paylaşımınıeski hayat arkadaşı ve İdo'nunannesi Derya Tuna'nınbeğenmesi ise şaşırtıcıydı...
DERS GİBİ CEVAP
Baba- Oğul'unpaylaşımlarının ardından gözlerinçevrildiği Ceylan Çapa, derin üzüntüyaşadığını söyledi. Sosyetik güzel şuaçıklamayı yaptı: "Küçüklüğümdenberi hayranı olduğum birsanatçının hele ki kız çocuğusahibi olan bir babanın hakkımdakionur kırıcı paylaşımı beni ve ailemiderinden üzmüştür."
Tatlıses, dün akşam"Yaptığım paylaşımınsevgili kızım CeylanÇapa ile hiçbir ilgisiyoktur. Kızım Ceylanhiç onurun kırılmasın"açıklamasını yaptı,ama kimseyiinandıramadı.
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