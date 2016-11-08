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Tatsız gönderme

, kendisini yakın markaja alan İdo Tatlıses için ‘İsmi neydi? İdo mu, İbo mu?’ deyince ortalık karıştı! Devreye giren baba Tatlıses, imalı bir fotoğraf paylaşıp kızı yaşındaki sosyetik güzele ‘Gezme ceylan, bu dağlarda seni avlarlar’ diye seslendi!

Tatsız gönderme
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, kendisini yakın markaja alan İdo Tatlıses'i tanımadığını söyleyince devreye baba İbrahim Tatlıses girdi! Bugüne kadar hayatına giren kadınlara karşı tavırlarıyla büyük tepki çeken ünlü türkücü, dün yine kadınları kızdıracak bir paylaşım yaptı. Türkücü, 'nın İdo için sarf ettiği "O kişiyi hayatımda görmedim. İsmi neydi? İdo muydu, İbo muydu?" sözleri üzerine bir aslanın ceylanı avladığı fotoğrafı paylaştı.

BABA-OĞUL ÖFKE SAÇTI!
Genç bir kızı rencide etmekten geri durmayan , fotoğrafa "Gezme CEYLAN bu dağlarda seni avlarlar" türküsünün sözlerini ekledi. İdo da şu sözlerle Ceylan Çapa'ya yüklendi: "Şükürler olsun ki İbrahim Tatlıses'in ve Derya Tuna'nın oğlu olarak gözümü açtığım hayata 1-0 önde başladım. Hamdolsun ki 19 yaşıma kadar maddi ve manevi olarak en güzel hayatı yaşadım. Ailem ve benimle tanışmıyor olabilirler kabulümdür. Ama duymamış olmaları? Neyse birileri daha bizi duymuş oldu. Bizi bilenlere ve bilmeyenlere sevgi ve saygılarımla."


İbrahim Tatlıses'in 30 yaşındaki Ceylan Çapa'yı rencide eden bu paylaşımını eski hayat arkadaşı ve İdo'nun annesi Derya Tuna'nın beğenmesi ise şaşırtıcıydı...

DERS GİBİ CEVAP
Baba- Oğul'un paylaşımlarının ardından gözlerin çevrildiği Ceylan Çapa, derin üzüntü yaşadığını söyledi. Sosyetik güzel şu açıklamayı yaptı: "Küçüklüğümden beri hayranı olduğum bir sanatçının hele ki kız çocuğu sahibi olan bir babanın hakkımdaki onur kırıcı paylaşımı beni ve ailemi derinden üzmüştür."

Tatlıses, dün akşam "Yaptığım paylaşımın sevgili kızım Ceylan Çapa ile hiçbir ilgisi yoktur. Kızım Ceylan hiç onurun kırılmasın" açıklamasını yaptı, ama kimseyi inandıramadı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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