  1. Sezen’in konuğu
  2. Neşeli Tümer

Sarı kadroda

Sarı kadroda
Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'e taze kan... Etkileyici öyküsü ve oyuncu kadrosuyla geçen sezona damga vuran diziye başarılı oyuncu Ruhi Sarı dahil oldu. Sarı, Gökçe Akyıldız'ın Songül karakterini canlandırdığı dizide 'baba' rolüyle önceki akşam seyircinin karşındaydı. Ruhi Sarı, performansıyla yine büyük beğeni topladı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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