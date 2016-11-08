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Papyonlu Pug

Papyonlu Pug
Güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz yaz eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde hediye ettiği Pug cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıktı. Önceki gün sevimli köpeğine papyon takan Kobal, keyifli anlarını ise bu pozla sosyal medyada paylaştı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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