Neşeli Tümer

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu YavuzYılmaz'la evlilik yolunda giden ilişkisi geçen yıl biten spor spikeri Neşe Sapmaz, gönlünü eski futbolcu Tümer Metin'e kaptırdı. Şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında olan ikili, eski arkadaş...
Güzel spor spikeri Neşe Sapmaz'la arkadaşlığıilerleyen Tümer Metin'in yakın çevresine de eski eşi Cansu Candursun'dan boşandıktan sonra aradığımutluluğu Sapmaz'da bulduğunu söylediği iddia edildi.
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