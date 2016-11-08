  1. Sarı kadroda
  2. Bomba iddia!

Neşeli Tümer

Neşeli Tümer
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'la evlilik yolunda giden ilişkisi geçen yıl biten spor spikeri Neşe Sapmaz, gönlünü eski futbolcu Tümer Metin'e kaptırdı. Şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında olan ikili, eski arkadaş...

Güzel spor spikeri Neşe Sapmaz'la arkadaşlığı ilerleyen 'in yakın çevresine de eski eşi Cansu Candursun'dan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Sapmaz'da bulduğunu söylediği iddia edildi.

Aydın HAMZA
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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