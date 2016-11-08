Miras kavgası bitti

Pop müziğin efsane isimlerinden merhum Erol Büyükburç'un kızları Jeyan ve Özlem Büyükburç arasındaki miras kavgası önceki akşam sonra erdi. Jeyan Büyükburç'un sahne aldığı Bebek Catz'e sanatçının ablası gidince, kardeşler arasındaki buzlar bir anda eridi. Birbirlerine sarılan ikili, gözyaşlarına hakim olamadı.



Jeyan Büyükburç, ablası Özlem Hanım'la 1999'daki bir trafik kazasında vefat eden kardeşleri Ajlan Büyükburç'un 'Tutunup Kendime' adlı şarkısını söyledi. Birbirlerine sarılan kardeşlerin yıllardır süren küslüğünün sona ermesi mekandaki davetlileri de mutlu etti.



Doğan SAVAŞ