  1. Demet’i nişan aldı
  2. Huzura koştu

Miras kavgası bitti

Miras kavgası bitti
Pop müziğin efsane isimlerinden merhum Erol Büyükburç'un kızları Jeyan ve Özlem Büyükburç arasındaki miras kavgası önceki akşam sonra erdi. Jeyan Büyükburç'un sahne aldığı Bebek Catz'e sanatçının ablası gidince, kardeşler arasındaki buzlar bir anda eridi. Birbirlerine sarılan ikili, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jeyan Büyükburç, ablası Özlem Hanım'la 1999'daki bir trafik kazasında vefat eden kardeşleri Ajlan Büyükburç'un 'Tutunup Kendime' adlı şarkısını söyledi. Birbirlerine sarılan kardeşlerin yıllardır süren küslüğünün sona ermesi mekandaki davetlileri de mutlu etti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: , ,
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar