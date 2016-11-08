Kural bozmadı

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Vahide Perçin'le 22 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürekli genç sevgili bulan Altan Gördüm, gelenek bozmadı. 57 yaşındaki sanatçı, önceki akşam Cihangir'deydi.
Görüntü alınmaması için mekanın görevlilerini seferber eden Gördüm, tedirgin davranırken genç aşkı da saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.
Doğan SAVAŞ
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