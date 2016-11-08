  1. İsviçre aşıkları
  2. Alışverişe doymadı

Kural bozmadı

Kural bozmadı
Vahide Perçin'le 22 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürekli genç sevgili bulan , gelenek bozmadı. 57 yaşındaki sanatçı, önceki akşam Cihangir'deydi.

Görüntü alınmaması için mekanın görevlilerini seferber eden Gördüm, tedirgin davranırken genç aşkı da saçlarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar