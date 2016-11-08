Beşiktaş'ın 2017 İlkbahar- Yaz kreasyonu önceki akşam ünlü isimlerin podyuma çıktığı defileyle tanıtıldı. Murat Boz, Esra Erol ve Hakan Altun gibi isimlerin aralarında olduğu ünlüler Siyah-Beyazlı takım için seferber oldu. Defilede ellerini kartal pençesi gibi yaparak podyumda yürüyen Boz, davetlilerden büyük alkış aldı.