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Kartal pençesi

Kartal pençesi
Beşiktaş'ın 2017 İlkbahar- Yaz kreasyonu önceki akşam ünlü isimlerin podyuma çıktığı defileyle tanıtıldı. Murat Boz, Esra Erol ve Hakan Altun gibi isimlerin aralarında olduğu ünlüler Siyah-Beyazlı takım için seferber oldu. Defilede ellerini kartal pençesi gibi yaparak podyumda yürüyen Boz, davetlilerden büyük alkış aldı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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