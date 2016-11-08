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Huzura koştu

Huzura koştu
Uzun bir süredir eğitim için ABD'de olan Vildan Atasever, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü. İlk olarak ailesiyle hasret gideren güzel oyuncunun bir sonraki durağı ise Eyüp Sultan Camii oldu. , "Bu huzuru özlemişim" dedi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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