Gizli jest

Son dönemin gözde modellerinden Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde 21'inci yaşını kutladı. Jenner'e, doğum gününde gizli hayranının yaptığı jest dudak uçuklattı! Gizli hayran, top modele İngiliz yapımı bir Rolls Royce aldı! Aracın değerinin ise 2.8 milyon lira olduğu öğrenildi. Jenner'ın doğum gününde aldığı hediyeyi, ablası Khloe Kardashian, katıldığı bir TV programında açıkladı.