Gergin Hande

Ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi, önceki gün eşi BenjaminHarvey ve oğlu Leon'la Nişantaşı'ndaydı. Ailesiyle yürüyüş yapan Ataizi, gazetecileri fark edince yolunu eşinden ayrı biryöne çevirdi. Bir süre tekbaşına yürüyen oyuncunun bu hareketine kimse bir anlam veremedi.
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Eşiyle vedalaşmadan yoluna devam eden HandeAtaizi'nin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı. Ataizi, soruları yanıtsız bırakırken çiftin bu hareketi ise "Evlilikte soğuk rüzgarlarmı esiyor?" dedirtti.
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