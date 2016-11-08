Gergin Hande

Ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi, önceki gün eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon'la Nişantaşı'ndaydı. Ailesiyle yürüyüş yapan Ataizi, gazetecileri fark edince yolunu eşinden ayrı bir yöne çevirdi. Bir süre tek başına yürüyen oyuncunun bu hareketine kimse bir anlam veremedi.



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Eşiyle vedalaşmadan yoluna devam eden Hande Ataizi'nin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı. Ataizi, soruları yanıtsız bırakırken çiftin bu hareketi ise "Evlilikte soğuk rüzgarlar mı esiyor?" dedirtti.



AYDIN HAMZA