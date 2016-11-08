  1. Kartal pençesi
  2. Demet’i nişan aldı

Gergin Hande

Gergin Hande
Ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi, önceki gün eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon'la Nişantaşı'ndaydı. Ailesiyle yürüyüş yapan Ataizi, gazetecileri fark edince yolunu eşinden ayrı bir yöne çevirdi. Bir süre tek başına yürüyen oyuncunun bu hareketine kimse bir anlam veremedi.

TEK KELİME YOK
Eşiyle vedalaşmadan yoluna devam eden Hande Ataizi'nin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı. Ataizi, soruları yanıtsız bırakırken çiftin bu hareketi ise "Evlilikte soğuk rüzgarlar mı esiyor?" dedirtti.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar