En ‘baba’ poz

Ünlü balet Tan Sağtürk ve eşi Alona Sağtürk; çocukları Ada ve Teo ile Bebek dergisi için objektif karşısına geçti. Aile yaşamını hayranlarıyla paylaşan sanatçı, "Babalık çocuğun ilk kez 'baba' deyişiyle başlıyor" dedi. Sağtürk "Kızımız Ada'nın Alona gibi yalansız, pür bir insan olarak yaşamasını isterim" sözleriyle de eşine övgüler yağdırdı.