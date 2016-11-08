Demet’i nişan aldı

Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın'ınsanat hayatındaki 20. yılına özelçıkardığı albümü 'Rakipsiz'in dünraflardaki yerini almasıyla sanatçının rakipleride karşı atağa geçti. Akalın'ın bir numaralırakibi Hande Yener, bombayı patlattı. Ünlüşarkıcının albümünün sevenleriyle buluştuğugün Yener'in de kendinden 12 yaş küçükoyuncu aşkı Cem Şenol'la nişanlandığıortaya çıktı. Sivri dilli şarkıcı Arto ise budurumu şu sözlerle diline doladı:
'RAKİPSİZ YAYDAN ÇIKTI!' "Hande Yener'in Demet Akalınkorkusu… Bugün çıkan muhteşemalbümden rahatsızlık duyan Yener,Akalın'dan rol çalmaya çalışıyor; amazor." Demet Akalın da "Ne yaparsanız yapıngeri dönüş yok! Rakipsiz yaydan çıktı!"diyerek gözdağı verdi. Akalın'ın takipçileriise "Albümü çıktığı gün nişanlanmak çokmanidar" sözleriyle özel hayatıyla rakibinegol atmaya çalışan Yener'i eleştirdi.
Yener'in genç aşkıŞenol'la nişanfotoğrafları dünortaya çıktı!
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