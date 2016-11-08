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Demet’i nişan aldı

’ın ‘Rakipsiz’ adlı albümünün piyasaya çıktığı gün ’in genç aşkıyla nişanlanması Arto gibi birçok isim tarafından oldukça planlı ve manidar bulundu!

Demet’i nişan aldı
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın sanat hayatındaki 20. yılına özel çıkardığı albümü 'Rakipsiz'in dün raflardaki yerini almasıyla sanatçının rakipleri de karşı atağa geçti. Akalın'ın bir numaralı rakibi Hande Yener, bombayı patlattı. Ünlü şarkıcının albümünün sevenleriyle buluştuğu gün Yener'in de kendinden 12 yaş küçük oyuncu aşkı Cem Şenol'la nişanlandığı ortaya çıktı. Sivri dilli şarkıcı Arto ise bu durumu şu sözlerle diline doladı:

'RAKİPSİZ YAYDAN ÇIKTI!'
"Hande Yener'in Demet Akalın korkusu… Bugün çıkan muhteşem albümden rahatsızlık duyan Yener, Akalın'dan rol çalmaya çalışıyor; ama zor." da "Ne yaparsanız yapın geri dönüş yok! Rakipsiz yaydan çıktı!" diyerek gözdağı verdi. Akalın'ın takipçileri ise "Albümü çıktığı gün nişanlanmak çok manidar" sözleriyle özel hayatıyla rakibine gol atmaya çalışan Yener'i eleştirdi.


Yener'in genç aşkı Şenol'la nişan fotoğrafları dün ortaya çıktı!
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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