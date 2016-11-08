Bomba iddia!

Magazin dünyasına bu iddia damgasını vurdu! 6 yıllık eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açan Gündeş’in kaleci Ufuk Ceylan’la yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Diğer iddiaya göre ihanet fotoğrafları Zarrab’ın eline geçti!
BU iddia yenilir yutulur cinsten değil... Ebru Gündeş'le Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab'ın yılan hikayesine dönen boşanmasıyla ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Zarrab'la 6yıllık evliliğini bitirmekiçin boşanma davası açan Gündeş'in bir süredir kaleciUfuk Ceylan'la yasak aşkyaşadığı iddia edildi.
FİLM GİBİ TAKİP!
İddialara göre; eşinden boşanmak istemeyen Reza Zarrab, yasak aşkiddiaları kulağına gelincedevreye avukatlarını soktu. Genç işadamının avukatı Şeyda Yıldırım, iddialara göre ekibiyle birlikte adeta dedektif gibiGündeş'in peşine düştü. Yine iddialara göre ünlü sanatçı, Başakşehirspor'un yedek kalecisi Ufuk Ceylan'ın Ataköy'dekievinden çıkarken özel dedektifler tarafından görüntülendi. En çarpıcı iddia ise Ceylan'ın Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e düğün hediyesi olan Kanlıca'dakiyalısından çıkarken dedektiflerin objektiflerine yansımasıydı. Avukatları aracılığıyla bu şok fotoğraflara ulaşan RezaZarrab'ın sessizliğinikoruduğu ve bir sonraki hamlesini yapmak için tetikte beklediği de konuşulanlar arasında… Bu arada Ufuk Ceylan'ın son dönemde Ebru Gündeş'in Antalya veKıbrıs gibiyerlerde verdiğikonserlerini hiçkaçırmadığı da bir diğer detay...
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