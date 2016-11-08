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Bomba iddia!

Magazin dünyasına bu iddia damgasını vurdu! 6 yıllık eşi ’a boşanma davası açan Gündeş’in kaleci Ufuk Ceylan’la yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Diğer iddiaya göre ihanet fotoğrafları Zarrab’ın eline geçti!

Bomba iddia!
BU iddia yenilir yutulur cinsten değil... Ebru Gündeş'le Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab'ın yılan hikayesine dönen boşanmasıyla ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Zarrab'la 6 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açan Gündeş'in bir süredir kaleci Ufuk Ceylan'la yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

FİLM GİBİ TAKİP!
İddialara göre; eşinden boşanmak istemeyen , yasak aşk iddiaları kulağına gelince devreye avukatlarını soktu. Genç işadamının avukatı Şeyda Yıldırım, iddialara göre ekibiyle birlikte adeta dedektif gibi Gündeş'in peşine düştü. Yine iddialara göre ünlü sanatçı, Başakşehirspor'un yedek kalecisi Ufuk Ceylan'ın Ataköy'deki evinden çıkarken özel dedektifler tarafından görüntülendi. En çarpıcı iddia ise Ceylan'ın Reza Zarrab'ın 'e düğün hediyesi olan Kanlıca'daki yalısından çıkarken dedektiflerin objektiflerine yansımasıydı. Avukatları aracılığıyla bu şok fotoğraflara ulaşan Reza Zarrab'ın sessizliğini koruduğu ve bir sonraki hamlesini yapmak için tetikte beklediği de konuşulanlar arasında… Bu arada Ufuk Ceylan'ın son dönemde Ebru Gündeş'in Antalya ve Kıbrıs gibi yerlerde verdiği konserlerini hiç kaçırmadığı da bir diğer detay...

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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