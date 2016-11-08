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Alışverişe doymadı

Alışverişe doymadı
İşlerinden bulduğu her fırsatta soluğu sevgilisi Can Çelebi'nin yanında alan İvana Sert, önceki gün kural bozdu. Bir kadın arkadaşıyla İstinyePark'ta buluşan ünlü ikoncan, yakın dostuyla bol bol alışveriş yaptı...
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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