Aslışah Alkoçlar'danayrıldıktan sonra eğlencemekanlarından çıkmayan HakanSabancı'yı geceler sonundayordu! Önceki gece Klein adlımekana giden genç playboy'uneğlencesi sabahın ilk ışıklarındason buldu. Mekandan çıkacağı sıradagazetecileri gören Sabancı, çareyiarka kapıdan kaçmakta buldu.
İÇERİDE HAPİS KALDI
Aracını mekanın arka kapısınaçektiren genç işadamı, tam çıkacağısırada flaşların patlamasıyla mekanageri döndü. İçeride yaklaşık 30dakika hapis kalan Sabancı, dahafazla beklemek istemeyince arkakapıdan çıkıp aracına yöneldi.Genç playboy, aracına binerbinmez uyuyakaldı. Sabancı'nınbu hali "Uyuyan çapkın" esprisiyaptırdı.
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