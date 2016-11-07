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Uyuyan çapkın

25 yaşındaki , gece hayatının temposuna daha fazla dayanamadı ve önceki gece mekan çıkışı aracında işte böyle görüntülendi.

Uyuyan çapkın
Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra eğlence mekanlarından çıkmayan Hakan Sabancı'yı geceler sonunda yordu! Önceki gece Klein adlı mekana giden genç playboy'un eğlencesi sabahın ilk ışıklarında son buldu. Mekandan çıkacağı sırada gazetecileri gören Sabancı, çareyi arka kapıdan kaçmakta buldu.

İÇERİDE HAPİS KALDI
Aracını mekanın arka kapısına çektiren genç işadamı, tam çıkacağı sırada flaşların patlamasıyla mekana geri döndü. İçeride yaklaşık 30 dakika hapis kalan Sabancı, daha fazla beklemek istemeyince arka kapıdan çıkıp aracına yöneldi. Genç playboy, aracına biner binmez uyuyakaldı. Sabancı'nın bu hali "Uyuyan çapkın" esprisi yaptırdı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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