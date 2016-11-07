  1. Bir Demet neşe!
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Piyasada

Piyasada
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, profesyonel meslek hayatının 20. yılını 'Rakipsiz' adını verdiği albümüyle kutluyor. Bugüne kadar yaptığı 9 albüm, 2 single ve 2 maxi single ile her defasında rekor kıran popçunun yeni albümü bugün raflarda...

"İçime sinen bir çalışma oldu. Benden de sevenlerime 20. yıl hediyem bu albüm" diyen Akalın, albüm çekimleri için de Bener Hamamcı'nın styling'i eşliğinde Müjdat Kupsi'nin objektifinin karşısına geçti. Ünlü popçunun fotoğrafları çok beğenildi.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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