Pop müziğin kraliçesi DemetAkalın, profesyonel meslek hayatının 20. yılını 'Rakipsiz'adını verdiği albümüyle kutluyor. Bugüne kadar yaptığı 9 albüm, 2 single ve 2 maxi single ile her defasında rekor kıran popçunun yeni albümü bugün raflarda...
"İçime sinenbir çalışmaoldu. Benden desevenlerime 20. yılhediyem bu albüm" diyen Akalın, albüm çekimleri için de Bener Hamamcı'nın styling'i eşliğinde Müjdat Kupsi'nin objektifinin karşısına geçti. Ünlü popçunun fotoğrafları çokbeğenildi.
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