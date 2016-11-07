  1. Kaçıran soru
  2. Uyuyan çapkın

Neşesi kaçtı

Neşesi kaçtı
Seçkin Piriler, önceki gün küçük oğlu Volkan'la Cartoon Network'ün 'Ben 10' adlı kanalının galasındaydı. Anne-oğul davet boyunca keyifli zamanlar geçirdi. Piriler'in tüm neşesi eski eşi Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'la evleneceği hakkında ne düşündüğü sorulunca kaçtı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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