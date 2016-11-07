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Nazara önlem

Nazara önlem
Oyuncu çift Yeliz Şar'la Tolga Güleç, önceki akşam Nişantaşı City's'deydi. Yeni sezondan alışveriş yapan ikili, çıkışta araçlarıyla evlerinin yolunu tuttu. 5 yıllık evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren ikilinin araçlarına taktığı at nalı ve nazar boncuğunu görenler ise "Aşklarına nazar değmesin" dedi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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