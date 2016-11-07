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Müzik şöleni

Müzik şöleni
Başarılı sanatçı Candan Erçetin, önceki akşam Günay Restaurant'ta hayranlarını mest etti. Gece boyunca hem Fransızca hem de Türkçe şarkılar seslendiren Erçetin, mekanda 60'lar ve 70'ler rüzgarı estirdi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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