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Küçücüğüm her şeyim

Küçücüğüm her şeyim
Pop müziğin sevilen ismi Yalın, önceki gün Kanyon'da hayranlarıyla imza gününde buluştu. 'Bayıla Bayıla' albümünün İstanbul'daki ilk imza gününü gerçekleştiren ünlü popçu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 7'den 70'e her yaştan seveniyle ayaküstü sohbet eden , 4 saatte binden fazla selfie çekti. Yalın, özellikle en minik hayranı Orhan Gazi ile de yakından ilgilendi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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