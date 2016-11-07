Kaynana kapıdan gelin bacadan

Genç işadamı HacıSabancı, aşkı ÖzgeUlusoy'la annesi ArzuSabancı arasında kalmaya devamediyor. Sevgilisiyle annesinibir araya getirmemeye özengösteren Sabancı, önceki akşamda tabiri caizse soğuk terlerdöktü. 11'inci Contemporary Istanbul Fuarıkapsamında annesi Arzu Hanım ile babasıÖmer Bey'in koleksiyonundaki tablolarısanatseverlerle buluşturan genç işadamı, bununşerefine özel bir davet düzenledi. Lütfi KırdarKongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenensergiyi ilk olarak Özge Ulusoy ziyaret etti.
EVİNDEKİ DAVETE DE KATILMADI
Sergide güzel mankenle yakından ilgilenen Sabancı, annesi Arzu Hanım'ın sergiyegeleceğini öğrenince aşkını fuardangönderdi. Genç işadamı, daha sonra sergide annesi ve sosyetik dostlarını ağırladı. Sabancılar'ın eğlencesi bununla bitmedi. Eğlence Hacı Sabancı'nın Kanlıca'dakiyalısında devam etti. Sabancı'nın aşkı Özge Ulusoy, kural bozmadı ve yalıdaki davete de katılmadı. Güzel manken, aşkının evinde annesi ve sosyetik arkadaşlarıyla eğlendiği sırada Arnavutköy'deki bir mekanda dostlarıyla yemekteydi...
Özge Ulusoy,Hacı Sabancıyalısındaannesiylebir davetverirkenoraya gitmekyerineBoğaz'dadostlarıylayemek yedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.