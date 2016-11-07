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Kaynana kapıdan gelin bacadan

Arzu Sabancı’nın müstakbel gelini ’la aynı yerde olmama kuralı sürüyor! Önceki gün aşkı Hacı Sabancı’nın özel davetine giden Ulusoy, Arzu Hanım gelmeden oradan ayrıldı

Kaynana kapıdan gelin bacadan
Genç işadamı Hacı Sabancı, aşkı Özge Ulusoy'la annesi Arzu Sabancı arasında kalmaya devam ediyor. Sevgilisiyle annesini bir araya getirmemeye özen gösteren Sabancı, önceki akşam da tabiri caizse soğuk terler döktü. 11'inci Contemporary Istanbul Fuarı kapsamında annesi Arzu Hanım ile babası Ömer Bey'in koleksiyonundaki tabloları sanatseverlerle buluşturan genç işadamı, bunun şerefine özel bir davet düzenledi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen sergiyi ilk olarak Özge Ulusoy ziyaret etti.



EVİNDEKİ DAVETE DE KATILMADI
Sergide güzel mankenle yakından ilgilenen Sabancı, annesi Arzu Hanım'ın sergiye geleceğini öğrenince aşkını fuardan gönderdi. Genç işadamı, daha sonra sergide annesi ve sosyetik dostlarını ağırladı. Sabancılar'ın eğlencesi bununla bitmedi. Eğlence Hacı Sabancı'nın Kanlıca'daki yalısında devam etti. Sabancı'nın aşkı , kural bozmadı ve yalıdaki davete de katılmadı. Güzel manken, aşkının evinde annesi ve sosyetik arkadaşlarıyla eğlendiği sırada Arnavutköy'deki bir mekanda dostlarıyla yemekteydi...


Özge Ulusoy, Hacı Sabancı yalısında annesiyle bir davet verirken oraya gitmek yerine Boğaz'da dostlarıyla yemek yedi.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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