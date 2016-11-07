Kaçıran soru

Ünlü sanatçı Sertab Erener, önceki akşam müzisyen eşi Emre Kula'yla Nişantaşı Hünkar Restaurant'ta yemek yedi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erener, "Hamile olduğunuz doğru mu?" sorusuna "Saçmalamayın. Sinemaya gidiyoruz acelemiz var" diye cevap verdi. Başarılı sanatçı, daha sonra koşarak oradan uzaklaştı.