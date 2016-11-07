  1. Kaynana kapıdan gelin bacadan
  2. Neşesi kaçtı

Kaçıran soru

Kaçıran soru
Ünlü sanatçı Sertab Erener, önceki akşam müzisyen eşi Emre Kula'yla Nişantaşı Hünkar Restaurant'ta yemek yedi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erener, "Hamile olduğunuz doğru mu?" sorusuna "Saçmalamayın. Sinemaya gidiyoruz acelemiz var" diye cevap verdi. Başarılı sanatçı, daha sonra koşarak oradan uzaklaştı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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