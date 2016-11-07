Güzel yardım

Modacı Vural Gökçaylı, önceki gün Kıbrıs'ta anlamlı bir defileye imza attı. Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanan defilede Elif Ece Uzun'un da aralarında olduğu çok sayıda ünlü manken podyuma çıktı. Defile sonrasında 10 bin dolardan açık arttırmaya sunulan bir kıyafet 22 bin dolara satıldı. Gökçaylı, defileye modaseverlerin gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.