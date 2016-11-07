  1. Uyuyan çapkın
  2. Nazara önlem

Ebru gizem yarattı

Ebru gizem yarattı
Ebru Şallı, önceki gün İtalya'ya gitti. Cem Yılmaz'la birlikte olduğu dönemde paylaşımlarına kalp emojisi ekleyerek aşkını ortaya koyan Şallı, İtalya'da çektiği bu kareyi yine aynı emojiyle yayınladı. Son günlerde Yılmaz'la barıştığı yönünde haberler çıkan güzel sunucunun bu paylaşımı iddiaları kuvvetlendirdi.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar