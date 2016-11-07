Ebru gizem yarattı

Ebru Şallı, önceki gün İtalya'ya gitti. Cem Yılmaz'la birlikte olduğu dönemde paylaşımlarına kalp emojisi ekleyerek aşkını ortaya koyan Şallı, İtalya'da çektiği bu kareyi yine aynı emojiyle yayınladı. Son günlerde Yılmaz'la barıştığı yönünde haberler çıkan güzel sunucunun bu paylaşımı iddiaları kuvvetlendirdi.