  1. Müzik şöleni
  2. Güzel yardım

Çocuklarla zor mücadele

Çocuklarla zor mücadele
Oyuncu Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Arnavutköy'de yemek yiyen ikiliyi, çıkışta sokak çocukları rahat bırakmadı. Bir çocuk, taksiye binmeye çalışan Beşerler'in peşinden koşunca eşi de "Cebinde balyayla geziyorsun. Bir de para istiyorsun" diye seslendi.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar