Çocuklarla zor mücadele

Oyuncu Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Arnavutköy'de yemek yiyen ikiliyi, çıkışta sokak çocukları rahat bırakmadı. Bir çocuk, taksiye binmeye çalışan Beşerler'in peşinden koşunca eşi de "Cebinde balyayla geziyorsun. Bir de para istiyorsun" diye seslendi.