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Boks aşıkları

Boks aşıkları
Çekirgeden ustasına tam destek! Yeni dizisi için profesyonel boksör Avni Yıldırım'dan ders alan Kerem Bursin, önceki akşam ringe çıkan hocasını yalnız bırakmadı. Almanya'da rakibiyle karşı karşıya gelen Yıldırım'ı Bursin'in aşkı Serenay Sarıkaya da izledi.

Gözde çift, heyecanlı anlara sahne olan maç boyunca bir an olsun yerinde duramadı. Sarıkaya, Yıldırım'a tezahuratlar yaparken 'in de maçın heyecanıyla yumruklarını savurduğu görüldü. Avni Yıldırım'ın galibiyet mutluluğunu ilk paylaşanlar da Serenay Sarıkaya ile Bursin oldu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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