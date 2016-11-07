Boks aşıkları

Çekirgeden ustasına tam destek! Yeni dizisi için profesyonel boksör AvniYıldırım'dan ders alan Kerem Bursin, önceki akşam ringe çıkan hocasını yalnız bırakmadı. Almanya'da rakibiyle karşı karşıya gelen Yıldırım'ı Bursin'in aşkıSerenay Sarıkaya da izledi.
Gözde çift, heyecanlı anlara sahne olan maç boyunca bir an olsun yerindeduramadı. Sarıkaya, Yıldırım'atezahuratlar yaparken Kerem Bursin'in de maçın heyecanıyla yumruklarını savurduğu görüldü. Avni Yıldırım'ın galibiyet mutluluğunu ilk paylaşanlar da Serenay Sarıkaya ile Bursin oldu.
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