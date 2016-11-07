Bir Demet neşe!

Eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener, önceki akşam birlikte program sunduğu partneri diyetisyen Selahattin Dönmez'le İstinyePark'taydı. Şener, gazetecilerin "Nasılsınız?" sorusunu "Çok iyiyim ve her şey yolunda gidiyor. Daha da iyi olacağım" diye yanıtladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Şener, böylece geçirdiği kötü günleri çabuk atlattığının mesajını verdi.