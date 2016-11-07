Aşk isyanı

Güzel manken ve sunucu ÇağlaŞıkel, önceki gün ortaya atılanişadamı Mahmut Ziylan'la aşkyaşadığı iddialarına ateş püskürdü.Oğulları Kuzey ile Uzay'ın babasıEmre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini geçenyıl bitirdikten sonra adı kimselerleanılmayan Şıkel, hakkında çıkan aşkiddialarını şu sözlerle yalanladı:
"Yapılan haber tamamenasılsızdır. Haberi yapmadan öncearaştırılmasını, sorulmasını, bilipbilmeden manşetlere taşınmamasını veözel hayatıma saygı gösterilmesinirica ediyorum." Bu konu hakkındadaha fazla konuşmak istemeyen Şıkel,paylaşımını da yorumlara kapattı.
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