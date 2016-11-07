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Aşk isyanı

Adı işadamı Mahmut Ziylan’la anılan , iddiaları sert bir dille yalanladı

Aşk isyanı
Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün ortaya atılan işadamı Mahmut Ziylan'la aşk yaşadığı iddialarına ateş püskürdü. Oğulları Kuzey ile Uzay'ın babası Emre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini geçen yıl bitirdikten sonra adı kimselerle anılmayan Şıkel, hakkında çıkan aşk iddialarını şu sözlerle yalanladı:

"Yapılan haber tamamen asılsızdır. Haberi yapmadan önce araştırılmasını, sorulmasını, bilip bilmeden manşetlere taşınmamasını ve özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum." Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemeyen Şıkel, paylaşımını da yorumlara kapattı.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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