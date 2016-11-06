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‘Yıldız’ söndü

Sunucu ’ın eski sevgilisi iflas ettiğini söyledi. Yalısı, helikopteri lüks otomobiliyle gündeme gelen işadamı, boşandığı eşine 300 lira nafaka ödeyecek...

‘Yıldız’ söndü
Mersinli işadamı (32) 11 yıllık eşi Pelin Şanlık Elgin'den (35) anlaşmalı olarak boşandı. Elgin adını sunucu Özlem Yıldız'la yaşadığı aşkla duyurmuştu. Yeniköy'de yalı dairesi, helikopteri, Bentley marka milyonluk otomobili ve yatıyla lüks hayat sürdüğü günlerde çok konuşulan işadamı "Şu an işsizim, iflas ettim" dedi. İşadamıyla sunucunun bir dönem ilişki yaşadığı ve işadamının evliliğinin bu nedenle biteceği öne sürülmüştü. Daha önce boşanmaktan vazgeçen çift, bu kez İstanbul Aile Mahkemesi'nde önceki gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

SÖYLENTİLER DOĞRU
Davayı açan Pelin Şanlık Elgin ile davalı Mustafa Elgin karşılıklı olarak nafaka, tazminat ve mal rejiminden kaynaklanan alacak taleplerinin olmadığını bildirdi. 6 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi. Duruşmada söz alan Mustafa Elgin "Şu anda işsizim. İflas ettim. Daha önce ihracatçıydım. Müşterek çocuk için aylık 300 lira iştirak nafakası ödeyeceğim" dedi. Tarafların boşanmalarını kabul eden mahkeme, çocuğun haftanın belirli günlerinde babasıyla kişisel ilişki kurmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca her ay 300 lira iştirak nafakasının davalı baba tarafından anneye ödenmesini karara bağladı. Narenciye ticaretiyle uğraşan ve Yeniköy'de yalı dairesi, helikopteri, Bentley marka milyonluk otomobili ve yatıyla lüks bir hayat süren işadamının bir süre önce borçları yüzünden battığı iddia edilmişti. İşadamı mahkemede bu iddiaları doğrulamış oldu.

Ali OKTAY
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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