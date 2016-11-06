‘Yıldız’ söndü

Mersinli işadamı Mustafa Elgin (32) 11 yıllık eşi Pelin ŞanlıkElgin'den (35) anlaşmalı olarakboşandı. Elgin adını sunucuÖzlem Yıldız'la yaşadığı aşkladuyurmuştu. Yeniköy'de yalı dairesi, helikopteri, Bentley marka milyonluk otomobili ve yatıyla lüks hayat sürdüğü günlerde çok konuşulan işadamı "Şu an işsizim, iflas ettim"dedi. İşadamıyla sunucununbir dönem ilişki yaşadığı veişadamının evliliğinin bu nedenlebiteceği öne sürülmüştü. Dahaönce boşanmaktan vazgeçençift, bu kez İstanbul AileMahkemesi'nde önceki günanlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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Davayı açan Pelin Şanlık Elgin ile davalı Mustafa Elgin karşılıklı olarak nafaka, tazminat ve mal rejiminden kaynaklanan alacak taleplerininolmadığını bildirdi. 6 yaşındakiçocuğun velayeti anneye verildi.Duruşmada söz alan MustafaElgin "Şu anda işsizim. İflasettim. Daha önce ihracatçıydım.Müşterek çocuk için aylık300 lira iştirak nafakasıödeyeceğim" dedi. Tarafların boşanmalarını kabul eden mahkeme, çocuğun haftanın belirli günlerinde babasıyla kişisel ilişki kurmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca her ay 300 lira iştirak nafakasının davalı baba tarafından anneye ödenmesini karara bağladı. Narenciyeticaretiyle uğraşan ve Yeniköy'deyalı dairesi, helikopteri,Bentley marka milyonlukotomobili ve yatıyla lüks bir hayatsüren işadamının bir süre önceborçları yüzünden battığı iddiaedilmişti. İşadamı mahkemede bu iddiaları doğrulamış oldu.
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