Tiyatro aşkı

'Tüy Kalemler-Quills' adlı oyunungalası, önceki gün Uniq İstanbul'dagerçekleşti. Başrolünde ErdalBeşikçioğlu'nun yer aldığı oyuna BaşakSayan, Özge Özpirinçci ve BurakYamantürk gibi ünlü isimler büyük ilgigösterdi. Dakikalarca ayakta alkışlananoyun seyircilerden tam not aldı.
Galaya eşi MuratVardal'la katılanBaşak Sayan, 5 ayhapis cezası aldığıyönünde çıkanhaberlere şöyle açıklıkgetirdi: "Evet, öylebir karar vardıama ertelendi.Amacım sadecesokak hayvanlarınıkorumaktı. Ancakbir tartışma sonucuböyle bir karar çıktı.Temyize gidildi."
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