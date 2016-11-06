Tiyatro aşkı

'Tüy Kalemler-Quills' adlı oyunun galası, önceki gün Uniq İstanbul'da gerçekleşti. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı oyuna Başak Sayan, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk gibi ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun seyircilerden tam not aldı.



Galaya eşi Murat Vardal'la katılan Başak Sayan, 5 ay hapis cezası aldığı yönünde çıkan haberlere şöyle açıklık getirdi: "Evet, öyle bir karar vardı ama ertelendi. Amacım sadece sokak hayvanlarını korumaktı. Ancak bir tartışma sonucu böyle bir karar çıktı. Temyize gidildi."



Doğan SAVAŞ