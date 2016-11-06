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Tedbirli Yağtu

Tedbirli Yağtu
, önceki gün 11'inci Contemporary Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın fuardan aldığı iddia edilen heykel sorulunca tedbirli davranıp "Şu anda sergiyi geziyorum ve ayakta konuşmak istemiyorum" diye cevap verdi.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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