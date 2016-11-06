Taciz dayağı!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, önceki gece çıktığı eğlence turunda tacize uğradı. Güzel şarkıcı, kendisini rahatsız eden kişiyi önce uyardı. Uyarı işe yaramayınca elindeki bardağı tacizcinin yüzünde parçalayan Çıtak, zor sakinleşti
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın önceki gece keyifli başlayan eğlencesi kötü bitti. İddiaya göre Nişantaşı'ndaki 'Barkode' adlı mekanda arkadaşlarıyla eğlendiği sırada kulüpteki bir diğer müşteriÇıtak'la arkadaşlık kurmakistedi. Yanına gelen kişiyi uygun bir dille geri çeviren genç şarkıcı, şahsın kendisini ısrarla taciz etmesinden rahatsız olup mekanın dışına çıktı. Aynı kişi Çıtak'ınarkasından gelerek tanışmaktaısrar edince genç kız sinirlerinehakim olamadı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Alkol sınırını aşan adamın kendisiyle tanışmakta ısrar etmesi üzerine eğlencesi kabusa dönen Dilan Çıtak, elindeki bardağı "Sen benim kim olduğumubiliyor musun?" diyerek şahsın yüzüne vurdu. Adamın yüzü bir anda kanlar içinde kalırken tartışma mekanın güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Uzun süre sinirleri yatışmayan Dilan Çıtak'ı ise arkadaşları sakinleştirerek hızla mekandan uzaklaştırdı.
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