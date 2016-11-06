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Sultan’a kitap

Sultan’a kitap
Türk sinemasının sultanı 'ın 70'li yıllarda sevenleriyle FotoRoman dergisindeki mektuplaşmaları kitap haline geldi. Yazar Ercan Akarsu'nun 9. eseri olan 'Sultan Serisi'nin 3. ve son kitabı 'Bir Nesil Türkan Şoray'la Mektuplaştı' raflardaki yerini aldı. Şoray, önceki gün kitabın imza gününe katılarak Aksu'nun heyecanını paylaştı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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