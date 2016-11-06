  1. Edvina kaçtı
  2. Hoşgeldin Pera bebek

Muhteşem başlangıç

Muhteşem başlangıç
Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy ve Kenan Bal'ın yer aldığı dizi 'Aşk ve Mavi' önceki akşam iddialı bir başlangıç yaptı. Milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, büyük beğeni topladı. Gençliği hapishanede geçen bir adamla ondan intikam almaya çalışan genç bir kızın imkansız aşkını konu edinen 'Aşk ve Mavi' kısa sürede Twitter'da en çok konuşular listesinde zirveye çıktı.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan dizi daha ilk günden başarısını ortaya koydu. Seyirci Emrah'ın canlandırdığı Ali'nin, kardeşi Cemal'in işlediği cinayeti üstlenip hapis yatması ve hapisten çıktığı gün ölen kişinin kardeşi olan Mavi'yle evlenmesiyle başlayan diziye tam not verdi. Ali'yle Mavi'nin imkansız aşkını konu alan dizideki sır perdesi ise önümüzdeki bölümlerde aralanacak…

TWİTTER YORUMLARI
Emrah'ı yıllar sonra ekranlarda görmek beni inanılmaz mutlu etti.
Artık Cuma akşamları bütün programlar iptal. Evde '' keyfi...
Emeği geçen herkese teşekkür. Oyunculuklar süper. Yolunuz açık olsun.
Dizinin çekimleri ve müzikleri muhteşem. Bir de kadroda Emrah var. Daha ne olsun.
İlk bölümden dizinin içine girdim. Çabuk gel Cuma 'Aşk ve Mavi'siz vakit geçmiyor.

Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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