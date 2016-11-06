Muhteşem başlangıç

BaşrollerindeEmrah, Burcu Kıratlı, IşılYücesoy ve Kenan Bal'ınyer aldığı dizi 'Aşk ve Mavi'önceki akşam iddialı birbaşlangıç yaptı. Milyonlarıatv ekranına kilitleyen dizi,büyük beğeni topladı.Gençliği hapishanede geçenbir adamla ondan intikamalmaya çalışan genç bir kızınimkansız aşkını konu edinen'Aşk ve Mavi' kısa süredeTwitter'da en çok konuşularlistesinde zirveye çıktı.
İzleyenlere duygusalanlar yaşatan dizi daha ilkgünden başarısını ortayakoydu. Seyirci Emrah'ıncanlandırdığı Ali'nin,kardeşi Cemal'in işlediğicinayeti üstlenip hapisyatması ve hapisten çıktığıgün ölen kişinin kardeşiolan Mavi'yle evlenmesiylebaşlayan diziye tam not verdi.Ali'yle Mavi'nin imkansızaşkını konu alan dizidekisır perdesi ise önümüzdekibölümlerde aralanacak…
TWİTTER YORUMLARI
Emrah'ı yıllar sonra ekranlarda görmek beni inanılmaz mutlu etti.
Artık Cuma akşamları bütün programlar iptal. Evde 'Aşk ve Mavi' keyfi...
Emeği geçen herkese teşekkür. Oyunculuklar süper. Yolunuz açık olsun.
Dizinin çekimleri ve müzikleri muhteşem. Bir de kadroda Emrah var. Daha ne olsun.
İlk bölümden dizinin içine girdim. Çabuk gel Cuma 'Aşk ve Mavi'siz vakit geçmiyor.
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