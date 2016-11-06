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Kutlama yemeği

Kutlama yemeği
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi , Manchester United galibiyetini eşi Zeynep Demirel'le çıktığı yemekte kutladı. İstinyePark'ta objektiflere yansıyan ikili, uyumlu şıklığıyla dikkat çekti. Ünlü çift, AVM'de kısa bir turun ardından Zuma'da romantik bir akşam yemeği yedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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