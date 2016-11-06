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’da şenlik var

Karavan’da şenlik var
Atv'nin yeni yarışma programı 'Karavan' önceki gün muhteşem bir perküsyon şova sahne oldu. Yarışmaya konuk olan ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş, yaptığı gösteriyle yarışmacıları ve izleyenleri coşturdu. Yemek konseptli yarışmada mutfak gereçlerini enstrümana dönüştüren Savaş, programa renk kattı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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