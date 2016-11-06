Hakan yüzünü güldürdü

Hakan Sabancı'nın ihanetiyle yıkılan Aslışah Alkoçlar, toparlanmaya başladı. Sabancı'yla 1 yıllık ilişkisi bitince üzüntülü günler yaşayan Alkoçlar'ın artık yüzü gülüyor.



Bu aralar sık sık gecelerde boy gösteren Alkoçlar, önceki akşam da Bebek'teydi. Geçen hafta Sabancı'nın yaptığı kaçamak hatırlatılınca gözleri dolan Alkoçlar, bu kez eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında güldü.



Doğan SAVAŞ