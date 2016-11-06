  1. Sultan’a kitap
  2. Edvina kaçtı

Hakan yüzünü güldürdü

Hakan yüzünü güldürdü
Hakan Sabancı'nın ihanetiyle yıkılan Aslışah Alkoçlar, toparlanmaya başladı. Sabancı'yla 1 yıllık ilişkisi bitince üzüntülü günler yaşayan Alkoçlar'ın artık yüzü gülüyor.

Bu aralar sık sık gecelerde boy gösteren Alkoçlar, önceki akşam da Bebek'teydi. Geçen hafta Sabancı'nın yaptığı kaçamak hatırlatılınca gözleri dolan Alkoçlar, bu kez eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında güldü.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar