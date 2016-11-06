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Gönlü Türkiye’de

Gönlü Türkiye’de
Pitbull'la yaptığı projelerle dünya listelerinde zirveye yerleşen Romen popçu Alexandra Stan, Megastar hayranı çıktı! Tarkan ve Sertab Erener'i çok beğenen Stan, verdiği bir röportajda onlarla düet yapmak istediğini söyledi.

Sık sık Türkiye'ye gelen güzel popçu, "Türk yemeklerinin tadı çok güzel. Baklava ve Türk dolmasına bayılıyorum" diyerek de gönlünün Türkiye'de olduğunu bir kez daha gösterdi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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