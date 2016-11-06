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Doğum günü kızı

Doğum günü kızı
Güzel oyuncu Nilay Cafer, yeni yaşını önceki akşam Arnavutköy Balık'ta kutladı. 29 yaşına giren Cafer'i oyuncu arkadaşı Aslıhan Güner de bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Arkadaşını mekandan uğurlayan Cafer, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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