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Dersimiz Fener

Londra’da okuyan ’ın Fenerbahçe aşkı ağır bastı. Engincan, ders sırasında Fenerbahçe’nin Manchester United maçını canlı izledi

Dersimiz Fener
Geçtiğimiz yıl Miami Üniversitesi Yatırım Danışmanlığı bölümünden mezun olan Engincan Ural, eğitimine Londra'da devam ediyor. Marjinal giyim tarzıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Engincan'ı babası Hakan Ural şu sözlerle savunmuştu: "Oğlum kıyafetleri dolayısıyla çok eleştiriliyor. Çocuk bu yüzden Türkiye'ye gelmiyor. Şu anda Londra'da okuyor."

University Of Westminister'da okuyan Ural, ders esnasında Fenerbahçe'nin maçını izledi. Genç adam bu anını da "Her zaman, her yerde!" notuyla sosyal medyada yayınladı. Ural'ın bu paylaşımına takipçileri "Dersimiz Fenerbahçe" esprileri yaptı.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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