Dersimiz Fener

Geçtiğimiz yıl Miami ÜniversitesiYatırım Danışmanlığı bölümünden mezun olan Engincan Ural, eğitimine Londra'da devam ediyor. Marjinal giyim tarzıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Engincan'ı babası Hakan Ural şu sözlerle savunmuştu: "Oğlum kıyafetleridolayısıyla çok eleştiriliyor.Çocuk bu yüzdenTürkiye'ye gelmiyor. Şuanda Londra'da okuyor."
University OfWestminister'da okuyan Ural, ders esnasında Fenerbahçe'nin maçını izledi. Genç adam bu anını da "Herzaman, her yerde!" notuyla sosyal medyada yayınladı. Ural'ın bu paylaşımına takipçileri "DersimizFenerbahçe" esprileri yaptı.
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