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‘Yüzde Yüz’ iddialı

‘Yüzde Yüz’ iddialı
Fantazi-POP müzik sanatçısı Meryem Sevilen'in '%100' adlı albümü çıktı. Sevilen, prodüktörlüğünü Celal Bağlan'ın üstlendiği albümün ilk klibini Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı 'Gözlerin Kal, Dudakların Git Diyor' adlı şarkıya Kilyos'ta çekti.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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