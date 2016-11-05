Tek şans erken tanı

Oyuncu Wilma Elles, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nca "Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı yaşam, kanserle mücadele" konulu söyleşiye katıldı. Elles, kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Veronika'yla ilgili konuştu: Kemoterapi tedavisinin yanında onu desteklemek amacıyla alternatif terapi yöntemleri araştırdık ve denedik. Kanserde erken teşhis ve tanı çok önemli. Ancak daha da önemlisi, kansere yakalanmamak...
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