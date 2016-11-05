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Tek şans erken tanı

Tek şans erken tanı
Oyuncu , Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nca "Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı yaşam, kanserle mücadele" konulu söyleşiye katıldı. Elles, kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Veronika'yla ilgili konuştu: Kemoterapi tedavisinin yanında onu desteklemek amacıyla alternatif terapi yöntemleri araştırdık ve denedik. Kanserde erken teşhis ve tanı çok önemli. Ancak daha da önemlisi, kansere yakalanmamak...
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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