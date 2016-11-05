  1. Eda’nın tarzı konuştu
  2. Güzel misafir

Sanki katalog!

Sanki katalog!
Tüm anketlerde birbirine en çok yakıştırılan ünlü çift seçilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sokaklarda el ele gezen çift, uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti. ile Burak Özçivit, görüntüleriyle adeta bir katalog çekiminden fırlamış gibiydi...

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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