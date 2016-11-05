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Oscar’lık buluşma

Doğa dostu ’a ‘mega’ teklif... Ünlü sanatçı, bütün dünyanın izleyeceği bir belgeselde ile bir araya gelecek. Oscarlı yıldızın yer alacağı çevre belgeseline Megastar da sesiyle hayat verecek.

Oscar’lık buluşma
Tarkan, önceki gün sosyal medya hesaplarında sessizliğini bozdu... Doğaya olan tutkusuyla bilinen Megastar, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Leonardo DiCaprio'nun iklim değişikliğiyle mücadele projesi kapsamında National Geographic ile ortaklaşa yürüttüğü yeni belgeselini hesaplarından paylaştı. Caprio'nun hem oyunculuğu hem de aktivist kişiliğine övgüler yağdıran 'ın dünya çapındaki bir proje için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

ASYA VE ORTADOĞU YILDIZI...
Daha önce yine National Geographic Türkiye için çekilen 'Büyük Göçler' isimli belgeseli seslendiren Megastar'ın bu kez Leonardo DiCaprio ile aynı projede yer alacağı konuşuluyor... Belgesel kanalının yaptığı ankette, imza attığı her işin Asya ve Ortadoğu'da büyük yankı bulduğu ortaya çıkan Tarkan'a National Geographic'in üst düzey yetkililerinden teklif geldi. Eğer Caprio da kabul ederse Megastar, Oscarlı oyuncunun iklim değişilikliğine karşı önlem alınmasına dikkat çekmek için rol alacağı bir diğer belgesele sesiyle hayat verecek...



MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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