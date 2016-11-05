Oscar’lık buluşma

Doğa dostu Tarkan’a ‘mega’ teklif... Ünlü sanatçı, bütün dünyanın izleyeceği bir belgeselde Leonardo DiCaprio ile bir araya gelecek. Oscarlı yıldızın yer alacağı çevre belgeseline Megastar da sesiyle hayat verecek.
Tarkan, önceki gün sosyal medya hesaplarında sessizliğini bozdu... Doğaya olan tutkusuyla bilinen Megastar, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Leonardo DiCaprio'nun iklim değişikliğiyle mücadele projesi kapsamında National Geographic ile ortaklaşa yürüttüğü yeni belgeselini hesaplarından paylaştı. Caprio'nun hem oyunculuğu hem de aktivist kişiliğine övgüler yağdıran Tarkan'ın dünya çapındaki bir proje içingörüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
ASYA VE ORTADOĞU YILDIZI...
Daha önce yine National Geographic Türkiye için çekilen 'Büyük Göçler' isimli belgeseli seslendiren Megastar'ın bu kez Leonardo DiCaprio ile aynıprojede yer alacağı konuşuluyor... Belgesel kanalının yaptığı ankette, imza attığı her işin Asya ve Ortadoğu'da büyük yankı bulduğu ortaya çıkan Tarkan'a NationalGeographic'in üst düzey yetkililerinden teklif geldi. Eğer Caprio da kabul ederse Megastar, Oscarlı oyuncunun iklim değişilikliğine karşı önlem alınmasına dikkat çekmek için rol alacağı bir diğer belgeselesesiyle hayat verecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.