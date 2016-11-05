  1. Sanki katalog!
  2. Amsterdam aşıkları

Güzel misafir

Güzel misafir
Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Nicole Meyer, bugün İstanbul'a geliyor. Güney Afrikalı olan top model, Flash Model'in davetlisi olarak geleceği ülkemizde bazı markaların katalog çekimleri için poz verecek. Daha önce de İstanbul'a gelen ve ülkemize hayran kalan dünyaca ünlü model, "Gittiğim yerlerde, beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yapan yakışıklı Türk erkekleri, Boğaz ve tarihi binalar, bu şahane ülkeye aşık olmama yetti" demişti.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar