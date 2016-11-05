Güzel misafir

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Nicole Meyer, bugün İstanbul'a geliyor. Güney Afrikalı olan top model, Flash Model'in davetlisi olarak geleceği ülkemizde bazı markaların katalog çekimleri için poz verecek. Daha önce de İstanbul'a gelen ve ülkemize hayran kalan dünyaca ünlü model, "Gittiğimyerlerde, beni rahat ettirmekiçin ellerinden geleni yapanyakışıklı Türk erkekleri,Boğaz ve tarihi binalar,bu şahane ülkeyeaşık olmamayetti" demişti.
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