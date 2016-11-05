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Evlerine tablo baktılar

Evlerine tablo baktılar
Türkiye'nin en önemli çağdaş sanat fuarı olan ve Sabah ile Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu Contemporary Istanbul, ünlü isimlerin akınına uğramaya devam ediyor.

11'inci yılında da Akbank'ın desteğiyle düzenlenen ve bin 500'ü aşkın eserin yer aldığı fuarı, önceki akşam da Beyza Şekerci ile Engin Hepileri gezdi. Modern sanat tutkunu olduğunu söyleyen ünlü çift, evleri için beğendikleri sanat eserleri hakkında sanatçılardan bilgi aldı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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