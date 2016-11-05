  1. Aşk tam gaz
  2. Sanki katalog!

Eda’nın tarzı konuştu

Eda’nın tarzı konuştu
Ünlü stil danışmanı Mert Aslan ve adL'nin işbirliğiyle ortaya çıkan 'Boho-Rock' adlı koleksiyon önceki gün tanıtıldı. Davete katılan Eda Taşpınar gibi birçok sosyetik, koleksiyondan parçalar tercih etti.

Uzun kadife ceketini süper mini eteğiyle tamamlayan Taşpınar, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Sosyetik ikoncan, İngiliz tasarımcı aşkı Roy Luwolt ile ilgili ise konuşmadı.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar