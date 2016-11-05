Eda’nın tarzı konuştu

Ünlü stil danışmanı Mert Aslan ve adL'nin işbirliğiyle ortaya çıkan 'Boho-Rock' adlı koleksiyon önceki gün tanıtıldı. Davete katılan Eda Taşpınar gibi birçok sosyetik, koleksiyondan parçalar tercih etti.



Uzun kadife ceketini süper mini eteğiyle tamamlayan Taşpınar, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Sosyetik ikoncan, İngiliz tasarımcı aşkı Roy Luwolt ile ilgili ise konuşmadı.