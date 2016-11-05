Ceni’ye gerdanlık

Genç manken ÜmitCem Şenol ile yeni biraşka yelken açan HandeYener, önceki akşamNişantaşı'nda objektifleretakıldı. Yener, yakınarkadaşı Hakan Akkayaile sosyetenin pırlantacısıSait Koç'a giderekburadan kendisine biradet yüzük aldı.
Keyifli haliyle dikkatçeken Hande Yener,"Neler satın aldınız?"sorusuna Akkaya'nınköpeğini kastedip"Ceni'ye gerdanlıkaldım" diyerekkahkahayı bastı.Yener, yeni ilişkisihakkındaki soruları iseyanıtlamadı.
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