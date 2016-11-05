  1. ‘Yüzde Yüz’ iddialı
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Ceni’ye gerdanlık

Ceni’ye gerdanlık
Genç manken Ümit Cem Şenol ile yeni bir aşka yelken açan Hande Yener, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yener, yakın arkadaşı Hakan Akkaya ile sosyetenin pırlantacısı Sait Koç'a giderek buradan kendisine bir adet yüzük aldı.

Keyifli haliyle dikkat çeken , "Neler satın aldınız?" sorusuna Akkaya'nın köpeğini kastedip "Ceni'ye gerdanlık aldım" diyerek kahkahayı bastı. Yener, yeni ilişkisi hakkındaki soruları ise yanıtlamadı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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